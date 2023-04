La Giara chiude con una goleada con Parma Ora attesa per i playoff promozione

Chiude la stagione regolare con una netta vittoria la Giara Assicurazioni Ferrara. Un 35-19 che ben esemplifica la supremazia nel derby interno contro Parma: un fattore che se applicato anche solo in una delle sfide contro Chiaravalle (al “Boschetto”) e nei turni esterni in casa di Tavarnelle e Bologna, sarebbe valsa i play off per la prossima Serie A Gold e il contestuale accesso in A Silver.

Gara senza storia dal 6’ in poi: nelle prime battute di gioco Ferrara, verosimilmente ancora appesantita dalla decisiva sconfitta di Camerano, parte lenta e Parma allunga sul 2-4 grazie ad un ispirato Oppici. Lo svantaggio fa nascere una sana velleità di reazione che si esemplifica in tre-quattro giocate spettacolari di un’ispirato Pasini e nel cinismo di un Janni da percentuali altissime. Un leggero calo di tensione permette a Parma di ricucire sino al 17-12 che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa Parma, già salva, opta per varie rotazioni e finisce con una goleada estense.