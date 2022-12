La Giara Tennistavolo si piazza brillantemente al torneo open di Brescia

Il 2022 per la Giara Assicurazioni Tennistavolo Ferrara termina con il brillante piazzamento, nel torneo open di Brescia, del giovane Stefano Zorzan, che nel singolare over 1500 ha chiuso nei primi otto su un totale di sessanta giocatori provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Il sedicenne di Castenaso, da due stagioni in forza al club estense, ha vinto quattro partite consecutive tra prima e seconda fase, tutte contro avversari di miglior classifica (i lombardi Vinetti, Narducci, Giustacchini e Cetera, quest’ultimo, peraltro, seconda testa di serie della manifestazione); e va sottolineato come tre di questi successi siano giunti al quinto set, di misura e in rimonta, a coronamento di una bella prova di combattività e di solidità. Nei quarti, poi, Zorzan ha trovato disco rosso (1-3) contro la forte parmense Benassi, successivamente approdata in finale.

Le notizie provenienti da Brescia, in casa estense, hanno quantomeno mitigato l’esito negativo dell’ultima giornata di andata dei campionati a squadre, che ha visto la Giara Assicurazioni sconfitta su tutti i fronti. In C1 la formazione “A”, che al giro di boa della stagione è quinta nel girone F, ha ceduto a domicilio contro la capolista Fortitudo Bologna (2-5) con un punto a testa per Buzzone e per Pietro Andreoli; quest’ultimo, finora, al debutto in categoria e a soli undici anni è il migliore della rosa con il 53% di successi. La squadra “B”, terza nel girone H, ha perso a sua volta a Forlì (2-5) contro gli Alfieri di Romagna primi in classifica.