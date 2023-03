La gloriosa Amsicora Cagliari in campo a Bondeno

Dopo il buon pareggio esterno ottenuto sul campo del Butterfly HCC Roma, l’Hockey Club Bondeno fa il suo esordio nel campionato di serie A Elite davanti al proprio pubblico. Per la 2^ giornata di campionato, oggi al campo “Andrea Giatti” arriverà l’SG Amsicora, gloriosa formazione di Cagliari che vanta nel suo palmares la conquista di innumerevoli titoli nazionali nella categoria senior. I sardi sono avversario molto temibile e vengono da una vittoria interna per 4-3 contro l’SH Bonomi, risultato pesante grazie al quale sono per il momento in testa alla classifica della massima serie. La sfida tra i matildei e i cagliaritani sarà l’ennesimo capitolo di una rivalità sportiva che negli ultimi anni ha regalato partite molto emozionanti e spettacolari.

Fischio d’inizio del match alle 15 di oggi, con diretta streaming su Eleven Sports.