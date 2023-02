La lezione di Russo: "Più cultura dello sport"

"In Italia esiste una carente cultura dello sport". A Ferrara, per una lezione sul benessere fisico, Clemente Russo. Il vicecampione olimpico è stato, nel tardo pomeriggio di ieri, nella palestra McFIT di Ferrara, dove ha svolto un allenamento collettivo alla presenza di una buona partecipazione di persone. Prima della lezione pratica, Clemente Russo si è soffermato sull’importanza della cultura per lo sport: "Si dovrebbe fare una critica costruttiva, partendo dalle scuole fin dall’asilo e scuole elementari, dove la pratica sportiva è completamente assente. All’estero ci sono molte realtà dove i laureandi arrivano preparati in molte discipline sportive.

Noi molto spesso pensiamo ad altro senza formare i nostri bambini secondo la cultura dello sport. Io i miei figli – prosegue Russo – li faccio crescere così, ovvero, lo sport come modello di vita, questo li aiuta tantissimo. E per quanto riguarda lo sport nelle scuole, siamo carentissimi. Noi siamo sempre tra la settima e decima posizione nel medagliere olimpico, immagino da qui a 30 anni se facessimo una cultura sportiva affiancata allo studio come in altre nazioni, quasi obbligatorio, potremmo avere delle grandi soddisfazioni olimpiche".

Clemente Russo, nella sua carriera da pugile ha disputato ben 4 olimpiadi conquistando 2 argenti (Pechino 2008 e Londra 2012) oltre a 2 ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013). Il vicecampione olimpico si è soffermato sul suo progetto itinerante su tutto il territorio nazionale: "Attraverso le palestre del circuito McFit si vuole cercare far capire l’importanza del mantenimento fisico. Si deve capire che fare sport non è solo per dimagrire, ma è stare bene fisicamente ed anche mentalmente. L’attività fisica – aggiunge Russo – è sicuramente una naturale medicina contro la depressione quotidiana. Alcuni vanno dallo psicologo, invece, basterebbe fare sport e questo guarisce anche la mente".

L’appuntamento di Ferrara è stato un workout, l’ex campione di pugilato ha svolto un allenamento collettivo con esercizi completamente a corpo libero, chiaro il suo messaggio: "Migliorare sé stessi oltre che mantenere il proprio corpo allenato ed in buona salute". Al termine dell’allenamento Clemente Russo ha ringraziato tutti i presenti. Ogni mese l’ex campione di pugilato terrà workout a corpo libero nelle diverse palestre McFIT sparse su tutto il territorio italiano.

Mario Tosatti