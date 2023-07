La Mantia (doppietta) e Antenucci L’amichevole in famiglia finisce 3-2

Dopo la sgambata pomeridiana di domenica scorsa, nel secondo giorno di ritiro la Spal ha cominciato ad aumentare i carichi di lavoro. Mister Mimmo Di Carlo ha infatti sottoposto la squadra ad una doppia seduta nella sede del ritiro estivo di Mezzana, con attivazione in palestra, esercizi in campo, lavoro tattico e partita a campo grande (70 metri). La sfida è finita 3-2 per la squadra blu con la doppietta di La Mantia e rete di Prati, mentre per gli arancioni sono andati a segno Mirco Antenucci e Puletto. Nel pomeriggio poi, dopo l’attivazione libera in campo con vari esercizi, la squadra ha alternato lavoro tattico e aerobico.

In via di recupero Fiordaliso, che ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra e una parte da solo, proseguendo nel percorso personalizzato. Il terzino rimediò un brutto infortunio muscolare nell’ultima giornata del campionato di serie B, due mesi fa sul campo del Pisa, ed evidentemente non si è ancora ristabilito completamente. Oggi è prevista un’altra doppia seduta di allenamento sul terreno del centro sportivo di Mezzana, mentre il primo test dovrebbe disputarsi venerdì prossimo contro una selezione locale (nel quartier generale spallino in Val di Sole), anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. Intanto, il Perugia ha annunciato il nome del nuovo allenatore.

Si tratta di Francesco Baldini, a lungo considerato il grande favorito per sedere sulla panchina della Spal prima del colpo di scena rappresentato dall’accordo con Mimmo Di Carlo. Baldini – che ha lungo ha sperato nella fumata bianca col club biancazzurro – riparte quindi dal Grifo che dovrebbe essere inserito nel girone B assieme alla Spal. L’ex allenatore del Vicenza ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di playoff.

s.m.