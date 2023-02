La Mantia e Moncini davanti Il mister torna alle origini

Non è ancora chiaro quale vestito cucirà addosso alla sua Spal, ma a quanto pare per l’attacco Massimo Oddo ha le idee chiare. Punterà forte su Andrea La Mantia e Gabriele Moncini, il tandem che il club biancazzurro aveva regalato a mister Venturato sognando un campionato da zona playoff. La stagione della Spal poi si è sviluppata in maniera molto diversa dalle aspettative, così come il rendimento delle due punte che raramente sono riuscite a fare la differenza. La Mantia in realtà ci è riuscito nelle prime cinque giornate, mettendo a segno la bellezza di quattro reti prima di fermarsi improvvisamente. Moncini lo ha superato arrivando a quota cinque, ma gli ultimi tre gol del numero 9 sono stati messi a segno in occasione delle sconfitte contro Modena e Bari e quindi hanno pesato pochissimo nell’economia del campionato spallino. Qualche perplessità sulla coesistenza dei due giocatori era venuto immediatamente, ma una squadra che lotta per non retrocedere che ha a disposizione due attaccanti del genere deve trovare la soluzione per schierarli.

Non la pensava così mister De Rossi, che li ha mandati in campo insieme l’ultima volta oltre due mesi fa in occasione del derby col Modena. Da quel momento, la coppia è scoppiata: Moncini si è fatto male quattro giorni dopo sul campo del Perugia e La Mantia è stato addirittura superato nelle gerarchie da Rabbi, entrando in un tunnel apparentemente senza via d’uscita. All’ex centravanti dell’Empoli serviva una scossa, che solo la cessione o il cambio di allenatore potevano dare. Mister Oddo è pronto a dargli fiducia, ma adesso tocca a lui ripagarla dimostrando di poter diventare un giocatore determinante in chiave salvezza.

Naturalmente in coppia con Moncini, al quale il tecnico pescarese è disposto a consegnare l’altra maglia da titolare in attacco. A questo punto, il modulo della Spal potrebbe diventare il 3-5-2. Oppure il 3-4-1-2, in base alla decisione di utilizzare o meno il trequartista. In organico ce ne sono due appena arrivati, peraltro del calibro di Nainggolan e Fefatzidis: con due punte di ruolo in campo, è improbabile che il belga e il greco possano giocare assieme, ma il nuovo allenatore non rinuncerà alla loro qualità.

Stefano Manfredini