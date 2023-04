La Mantia-Moncini, la coppia torna vincente

Dopo l’esonero di mister De Rossi, avvenuto due mesi fa in seguito alla sconfitta nello scontro diretto di Venezia, in molti erano convinti che il suo successore avrebbe schierato due punte vere sempre e comunque. Nella fattispecie La Mantia e Moncini, i giocatori attorno ai quali era stata costruita la Spal la scorsa estate. Effettivamente mister Oddo aveva cominciato la sua avventura in biancazzurro puntando sugli attaccanti provenienti da Empoli e Benevento, salvo poi tornare sui propri passi dopo appena due partite. Le gare contro Como e Genoa – con un solo gol all’attivo e tante occasioni concesse agli avversari – evidentemente hanno indotto il tecnico pescarese ad adottare un assetto simile a quello del suo predecessore. Cioè con due trequartisti alle spalle di un solo terminale offensivo, nella speranza di trovare maggiore equilibrio e qualche gol attraverso gli inserimenti. Peccato che con l’eccezione della gara vinta col Cittadella la Spal abbia deluso profondamente le aspettative dell’allenatore, che alla vigilia della trasferta di Benevento – sull’orlo del baratro – però ha deciso di cambiare nuovamente sistema di gioco.

Rilanciando La Mantia al fianco di Moncini, con Nainggolan alle loro spalle. Come ha dichiarato Oddo nel post partita, non è stato certo il modulo la chiave del successo dei biancazzurri. Ma c’è da scommettere che tornare a schierare insieme due punte di peso abbia fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori, inducendoli ad osare di più, a giocare una gara più coraggiosa. Così, improvvisamente la squadra è diventata più corta e compatta, trovando un equilibrio tra i reparti che in precedenza si era visto raramente. E sono arrivati pure i gol. D’accordo, La Mantia se n’è divorato uno enorme e negli ultimi sette mesi ha segnato solo una rete, ma il numero 19 ha lottato come un leone fino al triplice fischio e la decisione del tecnico di lasciarlo in campo fino alla fine non è assolutamente banale.

Moncini invece ha firmato il suo secondo gol di fila – il settimo dall’inizio del campionato – dimostrando di possedere ancora il fiuto del bomber di razza che lo aveva reso celebre qualche anno fa ai tempi del Cittadella. La Mantia e Moncini fino a domenica scorsa erano tra le principali delusioni di questa stagione, ma Oddo ha capito che per alimentare le speranze di salvezza non può prescindere dai suoi attaccanti più affermati. Al Vigorito è stata tracciata la strada, e a questo punto non c’è ragione di pensare che l’assetto verrà cambiato nuovamente. Avanti tutta quindi con La Mantia e Moncini, che magari non sono due punte complementari né stanno vivendo la stagione più esaltante delle rispettive carriere, ma questa Spal ha bisogno di loro. Sabato prossimo col Brescia e poi fino alla fine.

