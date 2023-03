La Mantia-Moncini, quanta fatica La coppia della Spal non decolla

La scorsa estate gli ingaggi di La Mantia e Moncini sembravano garantire alla Spal una stagione ricca di soddisfazioni, o quantomeno tranquilla. L’attaccante proveniente dall’Empoli era considerato un top player per la serie B, una categoria che aveva vinto un paio di volte giocando sempre da protagonista. Per la punta arrivata dal Benevento invece garantiva mister Venturato, alla corte del quale aveva disputato la migliore stagione della propria carriera ai tempi del Cittadella. La Mantia e Moncini invece sono lo specchio della crisi biancazzurra, una potenziale coppia da playoff che rappresenta una delle principali delusioni del campionato. In realtà, il tandem dei sogni non è stato proposto così tante volte.

Il primo a metterlo seriamente in discussione è stato mister De Rossi, che prima ha dovuto rinunciare a Moncini per infortunio e poi ha clamorosamente escluso La Mantia a tempo indeterminato. DDR ha cominciato a teorizzare un modulo con una sola punta centrale e due trequartisti a supporto, preferendo praticamente sempre Moncini a La Mantia. Il ribaltone che ha portato mister Oddo sulla panchina sembrava aver rilanciato le quotazioni della coppia La Mantia-Moncini, che invece è stata schierata dal primo minuto soltanto nelle prime due partite del tecnico pescarese contro Como e Genoa.

Evidentemente anche Oddo – seppur con una filosofia di gioco diversa dal suo predecessore – ha notato una certa incompatibilità tra i due attaccanti, cominciando ad affidarsi a Fetfatzidis e Maistro a supporto di un solo terminale offensivo. Con risultati tutt’altro che eccellenti, se si considera che la Spal fatica tremendamente non solo a segnare, ma addirittura ad affacciarsi con continuità dalle parti del portiere avversario.

Un dato è abbastanza significativo e preoccupante: nelle ultime cinque giornate di serie B, per quattro volte i biancazzurri sono rimasti a bocca asciutta. Proprio così, la squadra di Oddo non ha realizzato alcun gol contro Genoa, Frosinone, Cosenza e Sudtirol, un trend a dir poco allarmante per una squadra che deve salvarsi.

La Mantia pareva essersi ripreso dopo l’esonero di De Rossi, invece dopo il gol firmato all’alba del match col Como è tornato in letargo. L’astinenza di Moncini è ancora più lunga, se si considera che l’ultima rete del numero 9 risale a quasi due mesi fa contro il Bari. Senza dimenticare che gli ultimi tre gol di Moncini (su cinque totali) sono stati messi a segno in occasione di sconfitte. Non possono bastare quindi le 10 reti realizzate complessivamente dal tandem tanto atteso, al quale bisogna però aggrapparsi nel rush finale. Non è chiaro se Oddo continuerà ad utilizzarli separatamente, ma La Mantia e Moncini devono sbloccarsi: la salvezza della Spal dipende anche dai loro gol.

