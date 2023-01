La Mantia non parte e cerca riscatto

Andrea La Mantia (foto) sta ricaricando le pile con l’obiettivo di tornare ad essere il bomber implacabile che nel primo mese di campionato ha realizzato quattro reti in cinque giornate. L’ex attaccante dell’Empoli è consapevole di aver giocato una seconda fase di girone di andata al di sotto delle aspettative, ma è chiaro che la decisione di mister De Rossi di lasciarlo inizialmente in panchina negli ultimi due turni contro Parma e Pisa – nonostante l’assenza dell’infortunato Moncini – ha rappresentato un brutto colpo per la sua autostima.

La Mantia al momento non è in discussione, e lui stesso vuole restare a Ferrara per dimostrare di essere un giocatore decisivo, ma è evidente che se DDR dovesse continuare a preferirgli altri attaccanti la sua permanenza non sarebbe più così scontata. Il modulo sul quale vuole lavorare il tecnico – il 3-4-2-1 – difficilmente consentirebbe a La Mantia di giocare in coppia con Moncini come previsto ad inizio stagione.

A meno che mister De Rossi non torni sui propri passi, adattando il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori più importanti attualmente a sua disposizione.

s.m.