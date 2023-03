La Mantia: "Ripartire già pensando al Sudtirol Sprecate diverse palle gol, brutto passo falso"

Entrato nel secondo tempo in sostituzione del compagno di reparto Gabriele Moncini, Andrea La Mantia (nella foto) a fine gara mastica amaro sulla partita che fa tornare la Spal nei fondi della classifica in compagnia del Brescia.

"E’ una sconfitta che fa male – commenta al termine della gara l’attaccante – perché era una partita importante, uno scontro diretto. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, abbiamo avuto anche diverse occasioni, loro sono però riusciti a sbloccarla… Noi sicuramente dovevamo fare di più, mettere più cattiveria sul campo nonostante abbiamo anche creato diverse palle gol. Prendiamo questa sconfitta, che fa male, ma dobbiamo ripartire subito col lavoro e con la testa giusta".

Prossimo appuntamento per i biancazzurri sabato in trasferta contro il Sudtirol quarto in classifica e reduce dal pareggio di Parma: "Dobbiamo rimboccarci le maniche – indica La Mantia – essere consapevoli che abbiamo fatto un brutto passo falso ma dobbiamo ripartire già da domani col lavoro e metterci la cattiveria giusta perché a Bolzano sarà una partita difficile".