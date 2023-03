La martellista Lodi campionessa regionale

Trasferta molto positiva a Parma per i giovani atleti ferraresi ai Campionati Regionali Cadettie, dove si gareggiava in due manifestazioni parallele. Nelle gare di lanci, svolte nella pista esterna e in condizioni climatiche piuttosto avverse per il freddo e il vento forte, il gruppo dei lanciatori del Cus allenato dal tecnico Maurizio Stagni ha ottenuto prestazioni di rilievo. Ottimo risultato della martellista Kamilla Lodi, nuova campionessa regionale al suo esordio con un lancio di m 28,52 e terzo posto della compagna di squadra Emma Colombani con 22,85, anche lei alla prima esperienza nelle competizioni. Medaglia di bronzo per Amelia Angelini nel lancio del giavellotto con m 22,58 e quinta Sara Cirulli (20.77); sesta piazza per Nicola Cipriano nella stessa gara con m 28,52. Nelle gare indoor all’attiguo Palalottici, grande miglioramento per Carolina Borgatti (Cus) nel salto in alto; presentatasi con la misura di accredito di m 1,38 ottenuta a Modena il 12 febbraio scorso è salita fino a m 1,48, salto che è valso il quarto posto finale e l’ha proiettata tra le migliori saltatrici della sua categoria in regione. Nella stessa gara, si è migliorata anche la compagna di squadra Emma Gaia Tagliati che ha saltato m 1,36. Buone prestazioni per le altre cussine Giorgia Francioso e Virginia Pelati nei 200 m, corsi rispettivamente in 29.31 e 29.32 classificandosi sedicesima e diciassettesima su 90 atlete partecipanti. Bene Margherita Reggi nei m 1000, seconda nella sua serie con il tempo di 3:52.60. Agata Sarto (Cus) ha saltato m 3,91 nella gara di salto in lungo, alla quale partecipavano anche le ragazze dell’Atletica Copparo Paola Gerin (m 4,38 e 8.77 nei 60 m) e Linda Orsatti (m 4,14 e 31.36 nei m 200) e Anna Bianchini dell’Atletica Bondeno (m 4.08 e m 8,80 nel salto triplo).

Altre giovani atlete ferraresi in gara a Parma: nei m 60 le ragazze dell’Atl Copparo Gaia Sivieri (8.70) e Giulia Beccati (9.70), che hanno corso anche i m 200 domenica rispettivamente in 30.88 e 32.92, Giorgia Mainardi (9.56) e Giulia Bassini (9.99). Sempre nei m 200, Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) con 28.95 e nei m 1000 la compagna si squadra Chiara Forgia (3:35.45) e Madeleine Minelli (Atl. Bondeno) 4:10.85.