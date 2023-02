"La mia ricetta? Limitare i difetti della Spal"

di Beatrice Bergamini

E’ stato presentato ieri pomeriggio alle 14 Massimo Oddo nella sala stampa del Mazza, introdotto dalle parole del presidente Tacopina e del direttore Lupo. Sorridente, il nuovo tecnico biancazzurro non ha voluto svelare nessun particolare tattico della nuova Spal che accompagnerà in questa fase delicata della stagione. Anzi, uno l’ha svelato, probabilmente si vedrà una Spal che sarà una "via di mezzo" rispetto a quanto visto con i due tecnici che l’hanno preceduto: "Più calcio battagliato o palleggiato? Io prediligo entrambi, una miscela. Un calcio fisico ma allo stesso tempo tecnico. Se fossimo Bayern Monaco o Barcellona potremmo richiedere entrambe le cose, ma dobbiamo guardare la realtà, che non vuol dire sminuire ma siamo in una categoria specifica, con giocatori che le appartengono. Non esiste il calcio di Massimo Oddo, esiste il calcio che può e deve proporre la Spal con i giocatori che ha.

Tra l’altro io sono subentrato, come è successo anche a De Rossi, e siamo noi che dobbiamo adattarci ai giocatori che abbiamo per farli rendere al massimo. Sarei un folle se andassi a chiedere qualcosa ad un giocatore che ha caratteristiche diverse, in questo momento c’è un obiettivo da raggiungere e si raggiunge con i punti vincendo le partite. E questo è possibile sfruttando le caratteristiche dei giocatori, non le mie.

Arrivo in una realtà oggettivamente in difficoltà – spiega il tecnico –, altrimenti non ci sarebbe stato questo tipo di scelta. Il mio compito non è rendere la Spal perfetta, ma cercare nei limiti del possibile di limarne i difetti e lo farò secondo la mia testa. Ogni allenatore porta avanti le sue idee, quelle degli altri, anche se me le chiedete, non le commento. Dico solo che prima di me c’era qui un amico, ci siamo anche sentiti senza alcun tipo di problema, ho ritenuto giusto chiamarlo. Siamo qui per fare delle scelte e dietro ad ognuna c’è un ragionamento, poi a volte queste pagano oppure no". Non si sbilancia sul modulo con cui farà giocare la Spal il neo tecnico spallino: "L’ho detto alla squadra, secondo le caratteristiche che mi sembra avere. Non diamo vantaggi agli avversari però… quindi questo si vedrà alla partita. Ho cercato di capire le caratteristiche del complessivo, per mettere ogni singolo giocatore in grado di fare il massimo. Questa è una squadra che può fare tanti moduli ma oltre al modulo ci sono altrettante componenti, l’aspetto mentale e fisico che poi portano a fare scelte precise. Il gruppo sta bene, anche fisicamente, ma questo mi era stato già detto dalla dirigenza. E’ un buon gruppo, disponibile sul campo, formato da bravi ragazzi, che danno tutto durante gli allenamenti. Anche lo stesso Daniele mi aveva detto che la serietà di questo gruppo era una certezza".

Ricorda il Mazza da calciatore, Oddo: "Ferrara è una piazza importante, il mio primo esordio qui lo ricordo come se fosse oggi, ero con il Fiorenzuola, eravamo in C. C’era la curva piena come adesso e come in serie A. E’ uno stadio importante, caldo, riempito da gente che trasmette tanto calore verso i propri colori e questo è già un punto di partenza importante".