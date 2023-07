La nuova maglia fa ben sperare E ricorda il ’salto’ con De Biasi

La maglia della nuova Spal riporta alla mente dei tifosi quella della squadra di De Biasi che nella stagione 1997-98 conquistò la promozione dalla serie C2 alla C1. Una divisa che riscuote già parecchi consensi tra i supporters biancazzurri, che non vedono l’ora di vederla dal vivo nel prossimo campionato. La tradizione del rigato verticale bianco e azzurro per la prima maglia (Home), il ‘total black’ con una grafica geometrica con effetto optical per la ‘Away’: sono questi i nuovi kit gara della Spal targati Macron, che portano con sé anche messaggi di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Il club di via Copparo ha scelto due testimonial giovanissimi per la presentazione delle divise: Contiliano e Rao (35 anni in due), del resto la Spal riparte dall’energia e l’entusiasmo di gente come loro. La maglia ‘Home’ ha il collo a V bianco e il backneck al suo interno è personalizzato con i colori sociali e la scritta Spal 1907. Si presenta con il tradizionale fine rigato verticale bianco e azzurro nella parte anteriore centrale e sul fondo maglia posteriore. Le maniche sono azzurre con bordo bianco e dettagli tricolori. La seconda maglia – versione ‘Away’ – è ‘total black’ con collo a V, bordo bianco e dettagli azzurri. Lo stesso abbinamento cromatico è presente anche sui bordi manica. A caratterizzare tutta la parte anteriore e le maniche è la grafica embossata all over costituita da figure geometriche dinamiche che creano un effetto optical e tridimensionale. Le maglie hanno una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Eco Softlock e la presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano al capo una pratica leggerezza e una perfetta traspirabilità. L’importante però alla fine è che siano vincenti.