La Ovest suona la carica e ricorda Nando Donati

Il gruppo Curva Ovest Ferrara non si arrende. Anzi, gli ultras suonano la carica invitando tutti i tifosi a raggiungere lo stadio Mazza con una bandiera. Per sostenere la squadra di Oddo e ricordare un monumento della storia biancazzurra come Nando Donati.

"Portate tutti una bandiera – recita il comunicato –. Sventoliamo fieri i nostri colori e che il boato del nostro tifo rimbombi in tutta la città! Per orgoglio, per la maglia, per i colori, per la nostra città, non abbandoneremo questa barca alla deriva. Resteremo al nostro posto e remeremo con tutte le forze nella stessa direzione in cui ora deve cominciare a spingersi anche la squadra. Ci crediamo ancora. Contro le prime due della classe non ci si poteva attendere nulla di molto diverso da quanto abbiamo visto. Ora però arriva il Cittadella e vogliamo vedere che in campo ci crediate tanto quanto noi sugli spalti. Vogliamo che andiate a prendervi a testa alta e schiena dritta questi tre punti che mancano da tempo immemore. Ad una manciata di giorni dall’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 13 marzo 2014, avremo l’onore di far sventolare al centro della nostra curva un pilastro della nostra storia sportiva: l’indimenticabile Nando Donati.

Speriamo che la sua figura maestosa serva a far riflettere questi ragazzi che sembrano aver completamente perso motivazione, convinzione e autostima nonostante la posizione sociale che hanno la fortuna di ricoprire. Se volete lasciare un segno nel mondo, nel calcio così come nella vita, non è quella che state percorrendo la giusta strada. Ma quella tracciata, molto tempo prima di voi, da Nando Donati. Percorretela ora, il tempo è scaduto. ‘Lotta in campo come una fiera e sarai in eterno nostra bandiera’. L’esempio che vi hanno dato giocatori eterni come Donati, vi guidi nella battaglia sul campo e accenda il nostro orgoglio sugli spalti. Fuori gli artigli e fuoco dentro agli occhi, dunque: andiamo insieme a prenderci questi tre punti".