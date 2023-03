La Pgf ha ospitato i gemellati di Monheim

Nel weekend appena trascorso sono giunti a Ferrara i dirigenti della TSV Monheim, società sportiva tedesca che quest’anno ha schierato nella squadra di ginnastica artistica maschile che partecipa al Campionato della Bundesliga tedesca il giovane palestrino Steven Matteo. Sono arrivati per iniziare un percorso di gemellaggio sportivo con la Palestra Ginnastica Ferrara, che li ha ospitati in queste giornate presso il Palagym “Orlando Polmonari” permettendo loro di osservare la strutturazione dell’attività, iniziare un confronto tra le diverse realtà e di visitare la nostra Città.

La cittadina bavarese di Monheim, piccola realtà di appena 5000 abitanti, situata al centro del triangolo che congiunge Monaco, Stoccarda e Norimberga, vede la sua società di ginnastica, che conta circa 700 tesserati, come punto di riferimento e polo di attrazione per tutta la zona circostante, a testimonianza di un sistema organizzativo molto diverso da quello italiano, basato su strutture importanti, dotate spesso di foresterie, che consentono il soggiorno prolungato degli atleti che frequentano così anche le scuole locali. Un modello che in Italia è adottato principalmente dalle grandi società calcistiche.

Questa prima fase del gemellaggio, che rientra nelle attività del progetto Eticamente Sport lanciato in questo biennio dalla Palestra Ginnastica Ferrara e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, si è concluso con il consueto scambio di doni con il presidente della Pgf Franco Mantero che ha avuto così modo di consegnare il calendario artistico della nostra Città ai responsabili della compagine tedesca.

Il calendario è stato protagonista anche nel corso della 24^ assemblea annuale delle Società Sportive Centenarie d’Italia, svoltasi a Mantova sempre in questo fine settimana e alla quale la Palestra Ginnastica Ferrara, fondata nel 1879, non poteva mancare. in prima pagina riporta il Castello Estense immortalato assieme al capitano palestrino della Serie A1 Andrea Passini, ed è stato donato al presidente della Canottieri Mincio, a quello di Unasci Bruno Gozzelino e a quelli di Coni Lombardia Marco Riva e Trentino Paola Mora, presente in quanto componente del Consiglio Nazionale Coni come rappresentante delle Regioni.