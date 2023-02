La Pgf si presenta Al via la stagione di A1

La Palestra Ginnastica Ferrara presenta la squadra per il campionato di serie A1, ieri mattina con l’assessore dello sport Andrea Maggi, il presidente della Pgf Franco Mantero e Mirko Rimessi, referente organizzativo Pgf. "Una società che merita la massima considerazione – ha detto l’assessore Maggi – partendo proprio dalla sua nascita, diciotto anni dopo l’Unità d’Italia, avviando un palmares di vittorie per oltre un secolo e sino ai giorni nostri; una realtà quindi formidabile sia per i 1500 soci e perché all’aspetto sportivo e agonistico coniuga una tensione e attenzione vero la società civile per sostenere realtà associative e cittadini con iniziative di sensibilizzazione e solidarietà sociale". Il presidente Franco Mantero ha invece ricordato come la società sia impegnata in ben quattro federazioni sportive: "Nel 2023 cercheremo di confermarci ancora come una delle più belle realtà della massima serie, con una formazione costituita quasi esclusivamente da ginnasti formatisi nel vivaio interno". La formazione che parteciperà al campionato di serie A1 sarà costituita da Andrea Passini (capitano), Steven Matteo, che ai campionati italiani 2022 ha vinto l’oro tricolore al volteggio, Pietro Miserti, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi e Illia Kovtun, giovane campione ucraino classe 2003, già settimo ai Giochi Olimpici di Tokyo, bronzo all-around ai Campionati Mondiali 2021 e argento europeo 2022 alle parallele. Il campionato si volgerà in tre tappe: 10-11 febbraio a Firenze, 3-4 marzo a Ravenna e 5-6 maggio ad Ancona, alle quali farà seguito la Final Six che si svolgerà il 26-27-28 maggio a Napoli. A contendersi il titolo nella massima categoria maschile saranno Pro Patria Bustese (detentrice del titolo), Ginnastica Pro Carate, Juventus Nova Melzo, Palestra Ginnastica Ferrara, Giovanile Ancona, Roma 70, Eur Roma, Virtus Pasqualetti Macerata, Corpo Libero Gym Team Padova, Artistica Brescia, Ginnastica Salerno e Gymnastic Romagna Team.

Mario Tosatti