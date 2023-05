La Portuense chiude col sorriso e con 4 reti

portuense

4

sesto imolese

0

PORTUENSE: Piovaccari, Vitali, Nicolasi, Juin (28’st Sibi), Gerti (1’st Sarto), Telloli, Scaglione (1’st Formigoni), Mahmoudi (11’st Bonora), Allegrucci (14’st Dall’Olio), Laghi, Pierfederici. All. Baiesi.

SESTO IMOLESE: Bombardini, Spada Andrea (18’st Migliaccio), Drei, Giunchedi, Mazzacan, Melloni, Regoli, Spada Lorenzo, Visani (34’st Betivu), Tattini (20’st Costa), Kibongui (12’st Cacciari).

Arbitro: Giuseppe Mongardi di Lugo. Marcatori: 28’pt Laghi, 4’st Allegrucci, 10’st (rig.) Pierfederici, 24’st Formigoni. Note: ammoniti Pierfederici e Drei.

La Portuense cala il poker e chiude nel migliore dei modi il campionato davanti al suo pubblico. I romagnoli hanno tenuto testa agli uomini di Baiesi solo nel primo tempo. Padroni di casa sempre con il pallino del gioco, supremazia sterile nella prima mezz’ora, fino al gol superbo di Laghi, il migliore in campo. Tutto nasce da un contrasto vincente nella metà campo rossonera, lancia in profondità per Laghi, che galoppa fino al limite dell’area, chiama Bombardini all’uscita e lo trafigge con un preciso rasoterra. La Portuense poteva arrotondare il vantaggio al 34’ con Pierfederici e poi al 45’ con Scaglione, il primo si vede il tiro respinto dal portiere e il secondo da ottima posizione alza la mira. Il Sesto ha costruito una sola occasione, al 38’ con Visani, bravo a superare la linea difensiva, Piovaccari in uscita ci mette una pezza. La Portuense dilaga nel secondo tempo. Al 4’ ecco il raddoppio: punizione pennellata di Laghi, vola Bombardini e respinge, raccoglie Formigoni, cross sul secondo palo dove è appostato Allegrucci che raccoglie di testa e insacca. Al 10’ Pierfederici è protagonista di una progressione irresistibile sulla fascia finché è steso in area: rigore. Sul dischetto va lo stesso Pierfederici e trasforma, spiazzando Bombardini. Al 15’ Portuense vicino al poker con Formigoni, un bel tiro a giro dal limite che centra il palo, L’appuntamento è solo rimandato di qualche minuto. Contropiede di Dall’Olio, irrompe Formigoni e mette dentro nella porta rimasta sguarnita.

Franco Vanini