SAN PIETRO IN VINCOLI: Vernacchio, Cobrescu, G. Casadio, Gavelli, M. Casadio, Bergamaschi (1’ st Marocchi), Benini (34’ st Casanova), Dalla Malva (18’ st Magnani), Lucarelli (23’ st Zarrelli), Pezzi (38’ st Biserni), Gjordumi. A disposizione: A. Casadio, Poggi, Passanisi, Manfredi. All.: Vezzoli.

PORTUENSE: Piovaccari, Jouin (1’ st Vitali), Sarto, Di Francesca (10’ st Sibi), Bolognesi (43’ st Bonora), Formigoni, Mazzoni, Meli, Mahmoudi, Pierfederici. A disposizione: Othmani, Sorghini, Roverati, Dall’Angelo, Sovrani, Scaglione. All.: Del Mastio.

Reti: 2’ pt Dalla Malva (S), 14’ pt Lucarelli (S), 36’ pt Bergamaschi (S), 43’ pt Formigoni (P), 47’ pt Lucarelli (S).

Note: ammoniti: Vernacchio (S), G. Casadio (S), Bergamaschi (S).

Importante vittoria casalinga per il San Pietro in Vincoli, che passa per 4 a 1 nella sfida casalinga contro la Portuense Etrusca, valida per la diciannovesima giornata del girone D di promozione Emiliana. Pronti via e subito i padroni di casa del San Pietro passano in vantaggio al minuto 2, con Dalla Malva che si fa 60 metri palla al piede e insacca nell’angolino basso. Passano 14 minuti e arriva anche il raddoppio per il San Pietro, con Lucarelli che viene lanciato a rete da Pezzi, si trova a tu per tu con Piovaccari e segna il raddoppio. Dal dischetto Bergamaschi insacca sotto la traversa il tris per lo Spiv. Al minuto 42 sempre dal dischetto Formigoni insacca la rete del 3 a 1. Sul finale di tempo arriva la rete del 4 a 1 con Lucarelli.