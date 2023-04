La Primavera ad Alessandria difende il terzo posto

Mancano cinque giornate alla fine della regular season del campionato Primavera 2, e la Spal deve a tutti i costi difendere il terzo posto dall’assalto di Venezia e Monza. E magari insidiare la seconda posizione occupata dal Parma. Oggi alle 15 al centro sportivo Centogrigio di Alessandria la squadra di Grieco fa visita ai Grigi. Quella con l’Alessandria è una gara particolarmente ostica, ma dopo il pareggio a reti inviolate col Padova i biancazzurri non possono lasciare altri punti per strada. L’under 18 di mister Pedriali invece sarà impegnata domani alle 11 al centro sportivo Gibì Fabbri contro il Milan. Sempre sul campo di via Copparo, domani alle 15 l’under 17 di mister Pensalfini sfiderà il Como, mentre le formazioni under 16 ed under 15 guidate dai tecnici Troiano e De Gregorio concluderanno la fase regolare della propria stagione domani con un doppio confronto sul campo del Brescia.