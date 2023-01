La Primavera di Grieco nella tana del Vicenza Under 18 contro il Milan

Dopo la vittoria casalinga conquistata contro il Parma, oggi alle 14,30 a Caldogno la Primavera biancazzurra di mister Grieco fa visita al Lanerossi Vicenza, nel match valido per la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata del campionato Primavera 2. Impegno in trasferta anche per l’under 18 di mister Pedriali, attesa dal Milan domani alle 15 al centro sportivo Vismara nel big match di giornata del campionato. I biancazzurri infatti sono primi in classifica a quota 27 punti, mentre i rossoneri si trovano in terza posizione a quota 23. Sarà l’under 17 di mister Pensalfini l’unica squadra a giocare in casa col Milan.