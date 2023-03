La Primavera di Grieco sbanca Monza e si rilancia con Puletto

Dopo tre pareggi consecutivi che ne avevano frenato la corsa, la Spal sbanca Monza nel big match della ventunesima giornata del campionato Primavera 2 riconquistando il terzo posto in classifica. Sul campo dei brianzoli, ai biancazzurri basta una rete su rigore di Puletto per imporsi di misura (0-1). Si tratta però di un successo dal valore inestimabile, per il morale della squadra di Grieco e naturalmente per la graduatoria. La Spal infatti mette la freccia superando proprio il Monza, e ora è terza a -7 dalla capolista Genoa e -3 dal Parma, che purtroppo continuano a correre fortissimo. Sabato prossimo i biancazzurri ospiteranno il Cittadella, poi tra un paio di settimane dovranno concentrarsi sulla Viareggio Cup, che li vedrà protagonisti nel girone 4 del gruppo A assieme a Honved, Kallon e Pisa. Fino a quel momento però la testa deve restare esclusivamente sul campionato Primavera 2.