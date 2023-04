La Primavera fa pari col Padova e resta al terzo posto

Spal e Padova si annullano nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 2. Al centro sportivo Gibì Fabbri finisce 0-0, coi biancazzurri che restano al terzo posto in classifica perdendo però terreno dal Parma. Se la capolista Genoa – che scenderà in campo martedì prossimo nel posticipo con l’Alessandria – sembra ormai irraggiungibile, i ducali rimangono le mirino della squadra di Grieco che ora però si trova a -3 dalla seconda posizione. Il Parma infatti non fa sconti alla Feralpi Salò, travolta con un perentorio 6-0, e si porta momentaneamente a -3 dal Grifone. Piuttosto, la Spal deve fare attenzione a quello che accade alle proprie spalle, perché Venezia e Monza sono appaiate al quarto posto a soli due punti di distanza dai biancazzurri. Il prossimo turno, in programma sabato prossimo, prevede l’insidiosa trasferta di Alessandria per la squadra di Grieco che deve tornare alla vittoria.