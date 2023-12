La Primavera in trasferta per vedere i playoff

Dopo aver travolto l’Udinese in campionato e disputato un’amichevole di lusso col San Paolo

(i brasiliani si sono imposti 2-4 in via Copparo), la Spal Primavera tornerà in campo oggi alle 14,30 per riprendere la marcia verso la zona playoff. La squadra di Grieco farà visita alla Feralpi Salò, ultima in classifica con una sola vittoria in 10 giornate. Un’occasione da non perdere per i biancazzurri, che dopo una partenza difficile stanno risalendo la classifica e si trovano a soli tre punti dal quinto posto. Triplo confronto con la Virtus Verona per le selezioni biancazzurre Under 17, Under 16 e Under 15, mentre la Spal Under 14 affronterà prima il Venezia e poi l’Imolese. Ecco il programma completo del vivaio: Feralpi Salò-Spal (Primavera, oggi alle 14,30), Virtus Verona-Spal (Under 17, domani alle 13,30), Spal-Virtus Verona (Under 16, domani alle 14), Virtus Verona-Spal (Under 15, domani alle 11), Spal-Venezia (Under 14, oggi alle 16), Spal-Imolese (Under 14, domani alle 11). In campo femminile invece la Spal Primavera osserva un turno di riposo. La Spal Under 15 sarà impegnata oggi alle 10,30 sul campo del Sala Bolognese e la Spal Under 12 ospiterà lo Jolanda oggi alle 15. Infine, la prima squadra femminile Accademia Spal sarà di scena domani alle 14,45 sul campo del Vicenza in Coppa Italia serie C.