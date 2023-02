La Primavera pareggia in casa della Reggiana L’under 18 di Pedriali oggi sfida l’Inter in via Copparo

La Spal non va oltre il pareggio nel derby con la Reggiana, scivolando al terzo posto nel campionato Primavera 2. È il secondo mezzo passo falso consecutivo per la squadra di Grieco, che dopo il 3-3 casalingo col Como racimola un altro punticino che per la corsa alla promozione diretta serve davvero a poco. A Casalgrande (provincia di Reggio Emilia) finisce 1-1, coi padroni di casa che passano subito in vantaggio con Galante e i biancazzurri che pareggiano i conti con Puletto (foto) ma non riescono a ribaltare la situazione contro una squadra che in classifica è terzultima con 25 punti in meno rispetto alla Spal. Nulla di grave, ma la corsa al primo posto si complica terribilmente: la capolista Genoa batte la Feralpi Salò e vola a +5, e il Parma non fa sconti al Padova compiendo il sorpasso sulla squadra di Grieco che deve fare attenzione anche a quello che accade alle proprie spalle. Già, perché il Monza supera l’Albinoleffe e si porta a -1 dai biancazzurri, che sabato prossimo contro la Cremonese devono assolutamente tornare a fare bottino pieno. Nel frattempo, oggi alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri si gioca il big match del campionato under 18, con la Spal campione d’Italia in carica che ospita l’Inter. Si tratta di un vero e proprio scontro al vertice, con la squadra di Pedriali che nonostante sia reduce da un ko sul campo dell’Hellas Verona comanda la classifica a +2 sui nerazzurri, che invece nell’ultimo turno hanno travolto il Milan nel derby con un clamoroso 6-0. Trasferta in Sardegna invece per la selezione under 17, che oggi affronta il Cagliari.