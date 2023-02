La Primavera riceve la Cremonese Si gioca al Centro Fabbri

La marcia della Spal nel campionato Primavera 2 riprende oggi alle 14,30 in via Copparo contro la Cremonese. Al centro sportivo Gibì Fabbri i biancazzurri devono assolutamente fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica dopo il mezzo passo falso di sabato scorso sul campo della Reggiana. Nel derby di Casalgrande infatti la squadra di Grieco non è andata oltre il pareggio, consentendo al Parma di mettere la freccia e salire in seconda posizione a +1 sulla Spal. In vetta alla classifica invece il Genoa ha allungato a +5.

E oggi sono i biancazzurri ad avere l’impegno più complicato, contro una Cremonese che spera ancora di agganciare il treno playoff. Il Grifone invece non dovrebbe avere troppi problemi a sbarazzarsi del Padova e lo stesso vale per il Parma contro la Reggiana. Entrambe però giocano fuori casa, quindi nonostante la differenza di valori in campo non si può dare nulla per scontato.