La Primavera riceve l’Albinoleffe per blindare il 3° posto

La vittoria ottenuta in extremis sul campo dell’Alessandria ha permesso alla Spal di conservare il terzo posto nel campionato Primavera 2, a -3 dal Parma e +2 su Monza e Venezia a quattro giornate dalla fine della regular season. I playoff sono in cassaforte, ma è necessario arrivarci con la migliore posizione possibile. Per questo oggi alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri la squadra di Grieco deve assolutamente fare bottino pieno contro l’Albinoleffe. Secondo impegno casalingo consecutivo per l’under 18 di mister Pedriali, che domani alle 14 in via Copparo affronterà il Cagliari per mantenere salda l’attuale seconda posizione che vale la qualificazione alle Final Four per il titolo nazionale. L’under 17 di mister Pensalfini chiuderà la stagione regolare domani alle 15 sul campo del Monza, mentre l’under 15 di mister De Gregorio si prepara ad affrontare (domani alle 12) il primo turno dei playoff contro l’Udinese sul terreno del Gibì Fabbri.