La Primavera sbanca Alessandria e consolida il terzo posto in classifica

Nel campionato Primavera 2 la Spal sbanca Alessandria in pieno recupero tenendo a distanza di sicurezza le inseguitrici Monza e Venezia. Al centro sportivo Centogrigio finisce 1-2, coi padroni di casa che passano in vantaggio e la squadra di Grieco che reagisce pareggiando i conti con Imputato e realizzando il gol della vittoria con un calcio di rigore di Puletto al 95’. Un successo prezioso per consolidare il terzo posto a -3 dal Parma e +2 su Monza e Venezia, che continuano a correre forte. Salvo sorprese clamorose a qualificarsi ai playoff saranno proprio queste squadre, che poi si incroceranno con le formazioni del girone B con l’obiettivo di conquistare la promozione in Primavera 1. Alla fine della regular season comunque mancano ancora quattro giornate, molto importanti per definire la griglia dei playoff. A questo proposito, sabato prossimo al centro sportivo Gibì Fabbri la Spal ospiterà l’Albinoleffe, settimo in classifica a braccetto col Como. Il big match del prossimo turno invece metterà di fronte il Monza alla capolista Genoa.