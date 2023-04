La Primavera si impone con Marcolini Il gol allo scadere piega il Feralpi Salò

La Spal deve sudare fino al 91’ per sbloccare il risultato sul campo dell’ostica Feralpi Salò e conquistare tre punti preziosi per la classifica del campionato Primavera 2. È una vittoria pesante quella ottenuta dai biancazzurri in terra bresciana, perché gli permette di portarsi ad un solo punto di distanza dal secondo posto. Lo scontro diretto tra Venezia e Parma infatti finisce in parità (1-1), e ora alle spalle della capolista Genoa i ducali sono a +1 sulla Spal, +3 sul Monza (vittorioso con un clamoroso 8-1 sul Brescia) e +5 sui lagunari. La squadra di Grieco – reduce dalla cocente delusione dell’eliminazione nella fase a gironi della Viareggio Cup – domina in lungo e in largo la partita con la Feralpi Salò, ma due pali e due traverse tengono il risultato inchiodato sullo 0-0 fino al 90’. Sembra una gara stregata, ma nel corso del primo minuto di recupero Marcolini trova il jolly dalla distanza restituendo autostima e consapevolezza ad una squadra che nonostante gli alti e bassi lotterà per la promozione in Primavera 1 fino alla fine della stagione.