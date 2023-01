La Primavera supera di misura il Parma

Nonostante i prestiti alla prima squadra di Abati e Imputato, la Spal Primavera riparte con una vittoria di straordinaria importanza nell’economia del campionato. Al centro sportivo Gibì Fabbri i biancazzurri superano di misura (1-0) il Parma – secondo in classifica – e fanno il pieno di autostima in vista del prosieguo della stagione. La squadra di Grieco resta in terza posizione a -7 dalla capolista Genoa, ma i ducali ora sono ad un solo punto di distanza. In via Copparo, il Parma resta in inferiorità numerica dopo appena sei minuti. La Spal prende il comando delle operazioni e passa in vantaggio al 16’ del primo tempo con Boccia. I biancazzurri hanno a disposizione anche due calci di rigore per chiudere i conti, ma prima Puletto e poi Angeletti li falliscono. Ma la Spal conserva il vantaggio fino alla fine.