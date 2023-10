La protesta della Ovest per ora e giorno. Curva vuota, allo stadio solo in 1.200

Più di 6.500 spettatori avevano assistito alla ’fase 1’ di Spal-Lucchese del 23 settembre, partita poi sospesa per la pioggia. Per la ’fase 2’ il Mazza è apparso parecchio desolante, con soltanto 1.200 spettatori. La Ovest era praticamente vuota per la protesta dei ragazzi della curva nei confronti della decisione di giocare ad un orario incompatibile con gli impegni lavorativi di un giorno feriale.