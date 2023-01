La Reggina su La Mantia Oggi Nainggolan

Mancano soltanto due giorni alla fine del mercato di riparazione, e possono ancora succedere molte cose sia in entrata che in uscita. Innanzitutto oggi è previsto l’arrivo a Ferrara di Radja Nainggolan, che firmerà un contratto fino al 30 giugno col club biancazzurro. La Spal proverà a convincere il Crotone a liberare Augustus Kargbo, un attaccante che piace parecchio a mister De Rossi.

E a quel punto se ne potrebbe andare Nicola Rauti. Attenzione anche alla posizione di Andrea La Mantia, per il quale si registra un tentativo della Reggina. La dirigenza spallina vuole fortemente trattenerlo, ma il fatto che DDR continui a relegarlo in panchina potrebbe anche cambiare gli scenari in extremis. E poi c’è Alessandro Tripaldelli, che il Benevento conta ancora di assicurarsi. Non attraverso scambi, ma con un’offerta economica che induca la Spal a lasciarlo andare. Infine si attende la cessione di Demba Thiam.

s.m.