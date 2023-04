La Rossatti della Bernardi campionessa di fair play Con l’avversaria infortunata, rinuncia a tirare

La terza giornata dei Campionati Italiani Under 23 in corso a Vercelli, nel segno della spada, vede le vittorie di Giulio Gaetani nella gara maschile e di Gaia Traditi nella prova femminile. Emozioni speciali nella competizione delle spadiste. Gaia Traditi delle Fiamme Oro si è imposta per 12-9 su Emilia Rossatti della Bernardi Ferrara in una finale commovente, che ha visto l’infortunio della romana classe 2000 a 17 secondi dalla fine.

E qui entra in scena la ferrarese, con un gesto di fair play davvero d’altri tempi.

Alla ripresa del match infatti, il gesto della ferrarese Emilia, promessa dell’Accademia Bernardi, ha fatto emozionare tutti i presenti.

La Rossatti, infatti, ha deciso di non tirare capendo l’entità del problema alla caviglia destra della campionessa italiana, congelando il risultato e classificandosi seconda. Standing ovation del pubblico per questi momenti di autentico fair play, con la ferrarese che ha rinunciato per sportività ad una probabile medaglia d’oro tricolore.

Per la cronaca poi, medaglia di bronzo per Alessia Pizzini (Fiamme Oro) e Sara Maria Kowalczyk (Centro Sportivo Esercito).