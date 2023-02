La selezione estense del Cus cade nel recupero con Trento

Primo turno dei Campionati nazionali Universitari non positivo per il Cus Ferrara calcio, superato sul campo amico dal Cus Trento per 4-3 nel primo turno della competizione. E’ stato un match strano, dove errori grossolani e giocate di pregevole fattura si sono alternati fino alla fine, con la beffa arrivata su rigore solo all’ ottavo minuto di recupero. I ragazzi di Antonella Spina, sulla panchina cussina anche nel campionato di Terza categoria, passano in vantaggio con Mazzoni e sul 2-1 con Bernabei alla pausa. Nella ripresa rapido break rivale e risultato ribaltato in un attimo. Ferrara accusa il colpo, trova il pareggio ancora con Mazzoni, ma i colpi di scena non sono finiti. Al 53’ della ripresa su rigore Scarpa insacca il 4-3 definitivo. Retourn match il 15 marzo.