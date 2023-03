La situazione in classifica

È passato esattamente un girone dalla prima svolta della stagione spallina, l’esonero di Venturato avvenuto dopo la sconfitta rimediata sul campo del Frosinone. La seconda di fila, dopo quella contro il Genoa. Due ko consecutivi esattamente come ora, peccato che nel girone di andata la Spal aveva cominciato con due vittorie e tre pareggi, per un totale di nove punti: non granché, ma garantivano comunque la sopravvivenza. Dopo il giro di boa invece Dickmann e compagni hanno battuto la Reggina per poi inanellare una striscia che mette i brividi: due pareggi e cinque sconfitte nelle ultime sette giornate. Solo il Brescia nel periodo in questione ha fatto peggio della Spal, ottenendo proprio mercoledì scorso il primo punto dopo un’infinita serie di sconfitte. L’altra squadra in crisi nera – per fortuna i biancazzurri sono in buona compagnia – è il Benevento, che nelle ultime sette giornate ha racimolato quattro punti. È interessante invece osservare quanto terreno Dickmann e compagni abbiano perso dalle dirette concorrenti. Il Cosenza – unanimemente considerato il gruppo più modesto dell’attuale serie B – negli ultimi sette turni ha guadagnato ben sei punti sulla Spal. Il Venezia sette, Como e Perugia otto, addirittura 10 il Cittadella, prossimo avversario dei biancazzurri.

Nel periodo analizzato, la squadra guidata prima da De Rossi e poi da Oddo non ha segnato tantissimo (sette reti) ma più di diverse altre formazioni che se la passano meglio, mentre è il dato dei gol al passivo a fare la differenza. Ben 15 in sette turni, oltre due di media, più di chiunque altro. E la decisione di passare alla difesa a quattro forse non aiuta una squadra già così fragile. Stavolta dopo il ko col Frosinone non ci saranno avvicendamenti sulla panchina – e ci mancherebbe altro –, però fa abbastanza riflettere quello che è accaduto nel corso di 19 partite. Con la Spal passata dall’entusiasmo per l’arrivo di mister De Rossi all’ultimo posto solitario in classifica.

s.m.