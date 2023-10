La società si affida a Leo Colucci. L’uomo del 4-3-3 subito a mille

Dopo una notte di riflessione, la Spal ha deciso di puntare su Leonardo Colucci. Non un profilo che solletica la fantasia dei tifosi, ma un professionista serio per il quale il club biancazzurro rappresenta una grande occasione per fare il salto di qualità nei panni di allenatore. Colucci ha alle spalle un’ottima carriera da calciatore, con oltre 200 gettoni in serie A e 160 in cadetteria, un centrocampista che si è affermato in maniera particolare con le maglie di Hellas Verona e Bologna tra il 1996 e il 2006. Ai tifosi biancazzurri però interessa soprattutto il percorso che Colucci ha compiuto sulla panchina, una professione che ha intrapreso subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo, nel 2011 a Cesena con l’incarico di vice di Marco Giampaolo, che molti considerano il suo tecnico di riferimento. Successivamente ha allenato nel settore giovanile del Bologna, prima gli Allievi nazionali e poi la Primavera, mentre la sua prima esperienza al timone di una prima squadra risale al 2016, in serie C con la Reggiana.

La Lega Pro non ha segreti per Colucci, che in questa categoria poi ha guidato pure Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno e Juve Stabia per un totale di 173 presenze da allenatore tra i professionisti con risultati in altalena. Nell’ultima esperienza – alla guida delle Vespe – ha deciso di dimettersi a fine gennaio, nonostante la squadra occupasse il quinto posto in classifica. Ufficialmente un addio per motivi personali, ma in realtà pare che Colucci non avesse gradito le mosse di mercato della società di Castellammare di Stabia nel corso del mercato di riparazione. A Ferrara troverà una squadra costruita per mister Di Carlo, che potrà essere modificata soltanto tra qualche mese. L’idea tattica con la quale era stata allestita la rosa comunque dovrebbe agevolare il nuovo allenatore, abituato a schierare le proprie squadre col 4-3-3. Colucci potrebbe quindi adottare il modulo del suo predecessore, ma non è un integralista e senza dubbio per prima cosa valuterà con attenzione pregi e difetti dell’organico a propria disposizione prima di prendere una decisione definitiva. Ieri pomeriggio ha diretto il primo allenamento, per la cronaca durato oltre due ore e mezza.

Oggi il tecnico sarà presentato al centro sportivo Gibì Fabbri e domani esordirà sulla panchina biancazzurra in Coppa Italia contro il Sestri Levante. Colucci ha firmato un contratto fino al termine della stagione, ma è evidente che il suo obiettivo sia quello di mettere radici al timone della Spal. È una grande opportunità per il 50enne di Cerignola, chiamato a rilanciare i biancazzurri dopo una partenza-shock e a riconquistare una tifoseria rimasta scottata per l’ennesima volta: l’impresa non è delle più semplici, ma bisogna dargli fiducia.