La Spal guarda al Qatar Spunta l’ipotesi Fetfatzidis

di Stefano Manfredini

È Giannis Fetfatzidis l’ultima idea della Spal per la trequarti, il settore nel quale il direttore tecnico Lupo è più attivo in assoluto. Resta sempre d’attualità la pista che porta a Soufiane Bidaoui dell’Ascoli, con Manuel Marras del Bari eventuale alternativa, ma il greco classe 1990 è più di una possibilità. Del resto, Fetfatzidis è un mancino naturale brevilineo molto dotato tecnicamente e abile nell’uno contro uno che può agire su tutto il fronte offensivo, esattamente le caratteristiche che il club di via Copparo sta cercando. Un piccoletto che con la propria qualità in serie B può fare la differenza, o quantomeno è quello di cui è convinta la Spal che vorrebbe riportarlo in Italia dopo sette anni e mezzo. Già, perché Fetfatzidis – dopo essere cresciuto nell’Olympiacos e aver giocato nel club del Pireo i primi anni della propria carriera – arrivò nel nostro Paese nell’estate 2013 per indossare la maglia del Genoa.

La sua esperienza nel Grifone durò un campionato e mezzo (36 presenze e quattro gol in serie A), poi passò al Chievo fino al termine della stagione. Dal 2015 in poi ha girovagato tra Arabia Saudita, Grecia e Qatar, dove si trova attualmente . È tesserato con l’Al-Sailiya, con cui ha giocato l’ultima gara giovedì scorso, ma a 32 anni appena compiuti ha ancora voglia di mettersi alla prova in un campionato importante e la chiamata della Spal potrebbe indurlo a tornare in Italia. Si tratta senza dubbio di un’idea affascinante quella della società biancazzurra, che ha già avviato i primi contatti con Fetfatzidis: un giocatore che nel corso della propria carriera ha anche collezionato 27 gettoni e tre reti con la Nazionale della Grecia disputando un Mondiale.

Nel frattempo, per il centrocampo sembra tramontata la trattativa col Venezia per Luca Fiordilino, per il quale nel weekend il Cosenza ha fatto passi da gigante. In Calabria lo considerano ormai un nuovo giocatore rossoblù, e sarebbe un ritorno considerando che Fiordilino cominciò la propria carriera proprio nel Cosenza. Al suo posto un candidato per la Spal potrebbe essere l’austriaco Marcel Buchel dell’Ascoli.

Infine, da Parma arriva una voce piuttosto fantasiosa di mercato che parla di un possibile scambio con la Spal tra Gennaro Tutino e Andrea La Mantia. Per mille motivi però sembra un’ipotesi da fantacalcio, anche perché almeno per il momento il club presieduto da Tacopina ribadisce di non avere intenzione di liberarsi dell’ex attaccante dell’Empoli.

Peraltro, La Mantia è in prestito con obbligo di riscatto dalla società toscana, una situazione che complica ulteriormente un’eventuale cessione nel corso del mercato di gennaio. Restando in tema di bomber invece dovrebbe andare in porto il trasferimento dal Genoa al Benevento di Massimo Coda, con Francesco Forte che di conseguenza lascerebbe i sanniti.