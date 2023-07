La Spal potrebbe incassare 3,75 milioni dalla cessione di Igor Julio dos Santos de Paulo

Nel gennaio 2020 la Spal concretizzò un’operazione piuttosto complessa con la Fiorentina, che a distanza di tre anni e mezzo può valere un tesoro per il club di via Copparo. Igor Julio dos Santos de Paulo – per tutti semplicemente Igor – si trasferì alla Viola in prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Al club di via Copparo finirono poco più di cinque milioni di euro, ma la formula prevedeva anche dei bonus sul rendimento del giocatore, oltre a quelli legati ad una eventuale presenza in Nazionale brasiliana e alla futura rivendita (15%). Ebbene, in questi giorni la Fiorentina sta trattando la cessione di Igor, che ha richieste da Villarreal, Nizza e Fulham. A quanto pare la Fiorentina vorrebbe incassare non meno di 25 milioni di euro, che per la Spal significherebbero 3,75 milioni. La richiesta della Fiorentina forse è eccessiva, ma è chiaro che dalle parti di via Copparo si faccia il tifo perché la cessione si faccia.