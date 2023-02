La Spal regge 77 minuti, il finale è un incubo

Tre gol al passivo, tre infortunati e nessun punto in cascina. È il bilancio di un’altra giornata da incubo per la Spal, che torna da Marassi con le ossa rotte rimediando una sconfitta fin troppo severa ma assolutamente meritata. Il ko col Genoa – il quarto negli ultimi cinque turni – non schioda i biancazzurri dal penultimo posto in classifica a braccetto col Brescia, aggravando ulteriormente la crisi di Dickmann e compagni. E oggi nel posticipo sul campo dell’Ascoli il Benevento rischia di allontanarsi dai biancazzurri. Mister Oddo conferma l’assetto tattico proposto col Como, un 3-4-1-2 che non prescinde dalla presenza di Nainggolan alle spalle di La Mantia e Moncini. In linea mediana giostrano nuovamente Valzania e Prati, con capitan Dickmann sulla destra e Tripaldelli che vince il ballottaggio con Celia sulla sinistra.

Oltre al laterale mancino, l’unica novità rispetto al turno precedente è rappresentata da Arena, che viene preferito all’acciaccato Peda per agire sul centro-destra nella difesa a tre, assieme a Varnier e Meccariello. Naturalmente è il Genoa a comandare il gioco, ma la Spal si difende con ordine senza soffrire più del dovuto. Anzi, nonostante la pressione del Grifone, nel corso del primo tempo Alfonso di fatto non viene mai impegnato. I biancazzurri non si limitano a svolgere diligentemente la fase di non possesso, provando a pungere la squadra di Gilardino con una serie di ripartenze orchestrate da Nainggolan.

La prima frazione però scivola via senza sussulti, con la Spal che rispetta il piano-partita ma perde per strada per infortunio due giocatori importanti come Varnier e Valzania, sostituiti da Dalle Mura e Zanellato. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo, e i biancazzurri si abbassano pericolosamente. Il primo tiro in porta del Genoa arriva dopo tre minuti: Badelj lancia Puscas in profondità, che calcia in diagonale testando i riflessi di Alfonso. Il Grifone poi ci prova sugli sviluppi di un corner di Jagiello, sul quale Zanellato interviene in maniera provvidenziale di testa impedendo a Puscas di concludere a porta vuota. La sfortuna però continua a bersagliare i biancazzurri: Alfonso chiede il cambio in seguito ad un problema muscolare cedendo il posto a Brazao, che si presenta uscendo in maniera avventurosa su Gudmundsson.

A 13 minuti dalla fine il muro biancazzurro crolla: la punizione di Jagiello pesca la testa di Dragusin che sovrasta Celia e Meccariello portando in vantaggio il Genoa. La Spal non riesce a reagire, anzi barcolla e in pieno recupero affonda sotto i colpi di Gudmundsson e Salcedo. L’islandese va a segno in contropiede (nato da una palla persa da Meccariello) dopo una respinta di Brazao su tiro di Strootman, mentre il 21enne in prestito dall’Inter mette a nudo i limiti del portiere brasiliano gonfiando la rete con un diagonale dal limite dell’area. E mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale al Mazza arriverà la capolista Frosinone.

Stefano Manfredini