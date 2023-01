La Spal respinge l’assalto, La Mantia resta

È l’ultimo giorno del mercato di riparazione, che chiude i battenti stasera alle 20. Nel giorno dell’annuncio dell’ingaggio di Radja Nainggolan, la Spal ha piazzato un colpo importante respingendo definitivamente l’assalto della Reggina per Andrea La Mantia (foto). Per l’ex centravanti dell’Empoli aveva sondato il terreno anche la Sampdoria (e in precedenza ci aveva provato il Pisa), ma dall’inizio di gennaio è stato il club amaranto quello che ha tentato in ogni modo di strapparlo alla Spal facendo leva sul comprensibile malcontento di un giocatore che in serie B ha sempre fatto la differenza ma che mister De Rossi non manda in campo dal primo minuto dallo scorso 11 dicembre contro il Palermo. Successivamente i biancazzurri hanno giocato cinque partite, e La Mantia è sempre partito dalla panchina (contro l’Ascoli in realtà LM19 era indisponibile a causa di un virus intestinale). Anche quando Moncini era infortunato, DDR gli ha preferito Rabbi lasciando mille dubbi sulla sua centralità nel progetto tecnico. Fino a ieri molti tifosi biancazzurri hanno temuto che la società di via Copparo desse il via libera alla cessione di La Mantia, che difficilmente sarebbe potuto essere sostituito in maniera adeguata nell’ultimo giorno di trattative.

La Spal invece si è messa di traverso una volta per tutte, togliendo il numero 19 dal mercato nella speranza che da sabato prossimo possa tornare il giocatore decisivo di inizio stagione. Saranno invece determinanti le ultime ore di campagna acquisti per decidere il futuro di Augustus Kargbo, che il direttore tecnico Lupo vorrebbe tanto regalare a mister De Rossi. I colloqui col Crotone sono stati incoraggianti, ma l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. In uscita, Alessandro Tripaldelli si allontana forse definitivamente dal Benevento, ma non è detto che il laterale mancino rimarrà in biancazzurro. Chi se ne andrà sicuramente da Ferrara è Demba Thiam, che salvo imprevisti si trasferirà in prestito al Foggia (quinto in classifica nel girone C di serie C). Infine, Ludovico D’Orazio cambia maglia ma non categoria. L’esterno d’attacco di proprietà della Spal aveva iniziato la stagione nella Feralpi Salò e la concluderà nel Mantova, sempre nel girone A di serie C. Non si prevedono ulteriori scossoni, ma la storia insegna che nell’ultimo giorno di mercato può accadere tutto e il contrario di tutto. Domani sarà tutto finito, e per qualche mese si parlerà solo di calcio giocato. Finalmente.

Stefano Manfredini