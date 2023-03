La Spal secondo Delneri "La salvezza è possibile"

di Stefano Manfredini

Sugli spalti del Mazza a seguire la gara col Cittadella, domenica scorsa c’era pure Gigi Delneri. Grande ex spallino, da allenatore è stato l’artefice del miracolo Chievo nei primi anni Duemila e ha guidato alcuni tra i club più importanti del nostro Paese. "È stata una partita difficile per la Spal, figlia del momento complicato che sta affrontando – sottolinea Delneri –. Quasi una gara decisiva, che alla fine i biancazzurri hanno vinto con merito. E mi auguro che quei tre punti possano portare in dote tanta serenità, la qualità che alla fine fa sempre la differenza per centrare i vari obiettivi".

Che idea si è fatto dei vari avvicendamenti sulla panchina? "Ferrara è una piazza che deve lottare per obiettivi importanti, e le aspettative inevitabilmente sono elevate. Venturato e De Rossi hanno trovato tante difficoltà, nonostante il primo sia tra gli allenatori più esperti e bravi della categoria e il secondo un ex campione del mondo preparato e pieno di entusiasmo". Pensa che la squadra di Oddo riuscirà a salvarsi?

"Innanzitutto bisogna pensare una gara alla volta, senza fare tabelle: ci sono 30 punti in palio e può succedere di tutto. La squadra c’è, l’allenatore in passato ha già fatto bene in questa categoria: l’importante è non deprimersi e credere nel lavoro quotidiano".

Nainggolan può essere l’arma in più nel rush finale?

"Lui e Fetfatzidis hanno portato qualità, personalità ed esperienza, caratteristiche di non poco conto. Qualcuno temeva che Radja se ne andasse dopo l’esonero di De Rossi, ma ci si dimentica che certi atleti hanno tanta passione e orgoglio. Mi risulta che lui voglia fortemente tornare protagonista nel calcio italiano, quindi sono convinto che darà un contributo importante alla Spal".

Le è piaciuto il baby Prati?

"Era ora che la Spal sfornasse un giovane italiano di talento! Il futuro del calcio di casa nostra è questo: il club biancazzurro deve seguire l’esempio di altre società e lanciarne sempre di più. Tornando a Prati, mi è piaciuto molto: bella prestazione, bel gol, tanta qualità".

Che campionato di serie B stiamo vedendo?

"La cadetteria è particolare, un torneo che premia chi non si fa prendere dall’entusiasmo e non si deprime. Serve pazienza, come in campo. Il calcio è una questione di spazi, e a parte il Barcellona di Guardiola in pochi vincono col palleggio. È più facile farlo attraverso difesa e ripartenze, e naturalmente con la qualità dei singoli. E non è un caso se allenatori pragmatici come Bisoli e Castori siano ancora tra i migliori interpreti di questa categoria".