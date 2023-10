"La squadra c’è, ma dobbiamo svegliarci tutti"

Leonardo Colucci, dopo la batosta di Arezzo crede ancora in questa Spal?

"Se non avessi una prospettiva, me ne andrei immediatamente. Il problema della squadra che arriva in ritardo sulle seconde palle è reale, ma si può allenare. È anche un discorso di genetica, perché il centometrista ha le fibre bianche e il maratoneta quelle rosse. Ma sto esortando i ragazzi ad essere veloci nella testa. Tatticamente invece sento dire che la punta centrale è troppo sola. Se gli esterni non stringono abbastanza, la colpa è mia perché nel calcio l’allenatore deve sapere, saper fare e saper far fare. Se il centravanti è solo, la mezz’ala si deve alzare e andare sotto-punta. Si è visto poco, c’è tanto lavoro da fare ma lo sappiamo: dobbiamo svegliarci". Come sta la squadra?

"Bisogna guardare in faccia la realtà, però la squadra sta dando il massimo. Se ci sono delle difficoltà, con il lavoro e un pizzico di fortuna si possono superare. Non parlo mai di buona e cattiva sorte, ma da quando sono arrivato abbiamo subito tre infortuni pazzeschi di giocatori importantissimi. Non è un alibi, ma è così. Se perdiamo i contrasti però sto male, ed è compito mio andare a stimolare i ragazzi".

Chi sono gli indisponibili?

"Vedremo. Stiamo perdendo due giocatori a partita e non per problemi muscolari sui quali si può lavorare coi preparatori". Medita di cambiare modulo? "Non è un problema di modulo, che è statico solo a bocce ferme, per poi diventare dinamico".

A mente fredda, cos’è successo ad Arezzo?

"È impossibile giocare così male, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento. Prima della gara avevo mostrato le immagini di una squadra di A che rientrava alla velocità di Bolt dopo aver perso palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore. Evidentemente devo impegnarmi di più, anche se a motivazioni ho tanto da trasmettere".

Come ha preparato la gara col Sestri Levante?

"Non vinciamo perché ci chiamiamo Spal, non funziona così. Si può vincere e perdere contro chiunque, a prescindere dal blasone. Anzi, contro di noi le motivazioni aumentano. Abbiamo fatto due doppie sedute, abbiamo parlato e rivisto la partita, e ci siamo allenati: vogliamo uscire da questa situazione. Il Sestri è una squadra organizzata, del resto non si batte la Carrarese per caso: dobbiamo avere grande rispetto per i nostri avversari. Ma la prestazione deve arrivare da subito, non svegliarci dopo aver preso i primi cazzotti". Esiste un problema con società e tifosi?

"La società non ci fa mancare nulla, qui c’è una struttura da serie A. La Ovest? Mi piace più la contestazione della rassegnazione: ho apprezzato che i tifosi siano venuti nel cuore della notte per esortarci a vincere qualche contrasto. E il giocatore che ha affermato che siamo scarsi lo ha fatto per difendere il gruppo".

s.m.