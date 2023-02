La squadra di Leka si è infilata in un tunnel Difficile uscirne senza almeno un rinforzo

Se le questioni extra campo hanno preso logicamente il sopravvento nelle ultime ore, non si può certo dire che il basket giocato stia riservando agli appassionati biancazzurri maggiori soddisfazioni, visto che la Tassi Group è incappata domenica nella sesta sconfitta consecutiva di un girone di ritorno fin qui disastroso. Alla Giuseppe Bondi Arena ha banchettato pure Cividale, sulle macerie di una squadra, quella allenata da Leka, incapace di rialzarsi e di uscire dal tunnel nel quale si è infilata da più di un mese a questa parte.

Dopo un buon primo tempo, il Kleb è completamente scomparso nel terzo quarto, affossato dalle geometrie della truppa di Pillastrini e ingolfatosi nella metà campo offensiva, dove le iniziative individuali di Cleaves e Amici purtroppo non sono bastate. Ferrara ci ha provato nella seconda parte dell’ultima frazione, più di nervi che di gioco, ma alla fine Cividale è stata lucida a punire le troppe disattenzioni a rimbalzo della formazione biancazzurra. E questa volta i risultati degli altri campi non hanno graziato il Kleb, perché a parte le sconfitte di Ravenna e Chieti, sono arrivati successi importanti per Mantova (al Paladozza contro la Fortitudo), Chiusi (in casa contro la capolista Pistoia) e San Severo (nel derby pugliese contro Nardò), che hanno fatto sprofondare la Tassi Group all’undicesimo posto, in piena bagarre retrocessione.

Se fino a 48 ore fa Ferrara sarebbe stata salva già alla fine della stagione regolare, ora non lo è più, e la proiezione della seconda fase la inserirebbe nella "poule retrocessione", in cui ci si gioca la salvezza passando dalla lotteria dei playout o, peggio, rischiando la discesa diretta in Serie B. Difficile intravedere una luce in fondo al tunnel, anche perché le questioni societarie cominciano a pesare.

Jacopo Cavallini