"La squadra lotta sempre ma ci manca qualcosa"

Alessandro Tripaldelli (foto a sinistra) ha sfoderato una delle migliori prestazioni della propria stagione, ma è chiaro che al termine della gara col Pisa il laterale mancino della Spal non possa comunque ritenersi pienamente soddisfatto. Del resto, era troppo importante dare continuità al successo di Parma, invece i biancazzurri sono incappati in una sconfitta tanto immeritata quanto pesante. E come se non bastasse Tripaldelli ha rimediato il quinto cartellino giallo dall’inizio del campionato che farà scattare in automatico una giornata di squalifica, da scontare nel primo match del girone di ritorno sul campo della Reggina.

"La squadra ha lottato come fa tutte le partite, purtroppo però in questo momento con l’eccezione di Parma ci manca sempre qualcosina per raggiungere la vittoria – osserva l’ex terzino del Cagliari –. Quello che posso assicurare è che l’atteggiamento della squadra è sempre positivo, anche durante gli allenamenti, quindi sono sicuro che alla fine il lavoro pagherà. Il modulo? È chiaro che l’assetto con tre difensori centrali mi permette di agire in posizione più avanzata sulla fascia sinistra, inoltre stavolta avevo alle spalle un difensore esperto come Meccariello che indubbiamente mi ha dato maggiore tranquillità. La concorrenza con Celia? Quando in un ruolo ci sono due giocatori che si contendono una maglia è naturale che si alzi il livello di attenzione sia negli allenamenti che nelle partite, e che il piede sia sempre sull’acceleratore per farsi trovare pronti quando l’allenatore lo ritiene opportuno". LUTTO. Una settimana fa è scomparso Roberto Caniati, storico dirigente della Dribbling e tifoso spallino. Per ricordarlo, ieri il presidente della Dribbling Paolino Marchesini (foto a destra) ha deposto un mazzo di fiori sulla poltroncina che Caniati occupava allo stadio Mazza.

s.m.