La staffetta della solidarietà fa tappa a Ferrara: così il Coa sostiene la ricerca

Di corsa, anche sotto la pioggia, per sostenere la Fondazione Airc e la ricerca contro i tumori femminili. Anche Ferrara è stata tappa della Run4Hope 2023 (www.run4hope.it), il Giro d’Italia podistico organizzato annualmente su staffette regionali sincrone, a scopo benefico. Protagonista della tratta ferrarese è stata una squadra di runner militari dell’Aeronautica Militare - Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico che nella mattinata di ieri è partita da piazza del Municipio salutata dall’assessore allo Sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi.

"Sono lieto - ha detto l’assessore - di portare il saluto dell’Amministrazione comunale ai partecipanti di questa manifestazione che unisce sport e solidarietà e che ha come destinataria della raccolta fondi una benemerita associazione, la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro. A nome del Comune ringrazio il Coa e in particolare la squadra che, nonostante il maltempo, ha voluto oggi essere protagonista di questa importante iniziativa". A nome dell’Amministrazione, l’assessore ha donato ai partecipanti il gagliardetto del Comune di Ferrara e una targa dell’Assessorato allo Sport, dando loro appuntamento al prossimo anno "per proseguire questa bella avventura".

La squadra partita da Ferrara ha raccolto il testimone arrivato in città nella serata di ieri con i runner provenienti da Comacchio. A guidarla il colonnello Andrea Saglia, Capo ufficio comando del Coa, che prima della partenza ha ringraziato la città per il supporto e ha sottolineato come "in quest’anno che segna il centenario dell’Aeronautica cogliamo l’occasione per dimostrare quello che è lo spirito di solidarietà che contraddistingue l’Aeronautica".