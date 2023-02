La statistica biancazzurra: 8.400 presenti di media

Se la squadra di Oddo è in piena zona retrocessione, la tifoseria spallina è ad un passo dalla zona playoff. Secondo i dati diffusi da stadiapostcards.com, lo stadio Mazza si colloca al nono posto in assoluto per presenze medie in serie B. Sono 8.467 gli spettatori che mediamente hanno assistito alle 13 gare casalinghe della Spal, davvero tanta roba per una squadra che in casa non vince da quattro mesi. La classifica è comandata dal Genoa (24.431), che sta dando vita ad un testa a testa col Bari (24.380).

Numeri da serie A, come del resto quelli su cui può contare il Palermo, terzo a quota 19.401. A seguire troviamo Cagliari (13.005), Reggina (11.472), Parma (10.126), Frosinone (10.087) e Modena (9.628). Dietro la Spal invece ci sono Benevento (8.281), Pisa (7.760), Ascoli (7.301), Ternana (5.993), Perugia (5.975), Cosenza (4.803), Brescia (4.669), Como (4.362), Sudtirol (4.148), Venezia (3.677) e Cittadella (3.104).

Sabato prossimo quindi la Spal farà visita alla squadra che può contare sulla tifoseria più numerosa della categoria, il Genoa. A questo proposito, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova, in vista del match che si giocherà alle 16,15. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti di Marassi è di 16 euro intero e 11 euro per gli under 16. La prevendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà venerdì prossimo alle 19.

s.m.