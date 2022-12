La Tramec Cento vola alle Final Four di Coppa

tramec cento

68

mascio treviglio

66

TRAMEC : Mussini 10, Baldinotti ne, Berti 8, Moreno 7, Marks 24, Kuuba, Toscano,Tomassini 15, Archie 4, Zilli, All. Mecacci.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Lombardi 5, Clark 12, Bruttini, Cerella, Marini 13, Sacchetti 14, Abati Toure’, Giuri 12, Maspero 2, Marcius 8. All. Finelli.

Arbitri: Vita, Almerigogna e Costa.

Note: parziali 19-14; 36-31; 57-49.

Cento alle Final Four di Coppa Italia, per la prima volta nella storia. Davanti ai 1600 della Milwaukee Dinelli Arena, la Benedetto fa suo il quarto di finale con Treviglio, superata al fotofinish 68-66. L’11 e il 12 marzo, a giocarsi la Coppa, ci saranno anche i ragazzi di Mecacci. E’ gara e clima da playoff. Cento parte a razzo e con Moreno prova subito a mettere le cose in chiaro: 8-0 Tramec nei primi 4 minuti, con Treviglio che fa una fatica tremenda ad avvicinarsi al ferro. La musica sembra cambiare dopo i primi sigilli di Marini e Sacchetti, ma a Tomassini bastano giusto un paio di possessi per rimettere le cose in chiaro e per allungare nuovamente il vantaggio (13-5). Sembra tutto in discesa, Giuri però non ci sta e grazie ai suoi canestri la squadra di Finelli riemerge, fino a tornare a contatto (13-12). Prima della sirena (da segnalare anche l’esordio stagionale di Zilli, tornato dopo un lungo infortunio), la Tramec strappa di nuovo: prima Mussini dall’arco, poi Tomassini, con una magata delle sue, ricacciano indietro gli ospiti (19-14 al 10’).

Il secondo quarto si apre con i botti di Mussini e Lombardi (24-21), poi Archie e Marks fanno spiccare il volo alla Benedetto, che torna a mettere le mani sul match (30-23). Da lì a poco i biancorossi scavallano la doppia cifra di vantaggio, sospinti da un ispirato Mussini (34-23), ma la tregua dura giusto qualche possesso, prima dell’arrivo dell’uragano Marini, che piazza due siluri in fila e rimette tutto in discussione: 36-31 all’intervallo lungo. Nella terza frazione si accende Clark, fin lì spettatore non pagante, mentre Marini continua a collezionare prodezze (38-36), fino a quando è costretto a dare forfait causa infortunio a metà del quarto. Perso Marini, Treviglio inizialmente sembra scomporsi, subendo le folate di un Marks in versione monstre (24 punti), che torna a regalare a Cento la doppia cifra di vantaggio (57-45). Dall’altra parte, però, Clark non ci sta e, con 4 punti in fila, rimette in careggiata i suoi (57-49 al 30’). Nell’ultimo quarto, la Tramec torna ad accarezzare il +10 (59-49), poi, si arena completamente, lasciando spazio all’assolo degli orobici che, con un break di 15-0, prima impattano (59-59) e poi mettono la freccia (59-64). Marks strozza la fuga a suon di liberi (55) e ritrova la parità a quota 64, lo stesso fa Berti, infilando in volata quelli della vittoria, prima dell’errore sulla sirena di Clark.

Giovanni Poggi