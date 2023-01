La Tramec fa valere la legge del più forte

tramec cento

74

umana chiusi

65

TRAMEC : Mussini 10, Baldinotti ne, Berti 7, Moreno 8, Marks 10, Kuuba, Toscano 6, Tomassini 14, Archie 19, Ulaneo. All. Mecacci.

UMANA CHIUSI: Bozzetto 5, Bolpin 10, Utomi 10, Raucci 14, Medford 16, Raffaelli, Martini 6, Porfilio ne, Braccagni ne, Candotto ne, Possamai 4. All. Bassi.

Arbitri: Boscolo, D’Amato e Grappasonno.

Note: parziali 22-24; 39-37; 59-54.

E sono dodici. La Tramec prolunga la sua striscia da record di vittorie consecutive – sette con quella in Coppa –, piegando una solida Chiusi alla Milwaukee Dinelli Arena. Biancorossi sempre primi in classifica assieme alla coppia Pistoia-Forlì. I primi botti del nuovo anno li sparano Archie e Toscano, con quest’ultimo a firmare il primo allungo (8-3). Le risposte di Chiusi sono puntuali e altrettanto pirotecniche, con Utomi e Medford protagonisti del primo aggancio del match (8-8). L’ingresso di Mussini riaccende la Tramec (14-11), sedata però subito dalle folate di Medford che scardina in più occasioni la difesa centese (15-16). Il ritmo della Benedetto resta comunque alto in attacco, con Mussini e Archie a dettare i ritmi (22-16), prima del timeout di Bassi, che scuote Chiusi e la rimette in carreggiata, guidata da un solidissimo Raucci, che ne segna 5 in fila (22-21) e spiana la strada al nuovo vantaggio toscano, raggiunto grazie al 2+1 a fil di sirena di Martini (22-24 al 10’). Il secondo quarto lo apre Moreno (25-24), poi è l’Umana a riprendersi con forza la gara, comandandola per lunghi tratti, pur trovando meno fluidità davanti rispetto alla prima frazione. Possamai scrive il +3 (25-28), Toscano cerca di rimettere le cose in chiaro dall’arco (32-28), poi è Raucci a rimettere tutto in equilibrio (34-34). Prima dell’intervallo, Bolpin torna a prenderci gusto (34-37), Archie accorcia e Moreno inventa dal nulla la tripla del sorpasso sul suono della sirena: Tramec avanti all’intervallo lungo, 39-37.

Al rientro, la più viva è Chiusi, che piazza un parziale di 7-0 e strappa con forza la testa del match, trascinata dai siluri di Bolpin (39-44). Ma la reazione di Cento non tarda ad arrivare: prima Archie, poi Mussini, inchiodano il contro-break (8-0), e i biancorossi tornano a vedere la luce (47-44). Dopo un paio di botta e risposta a distanza Raucci-Archie (51-51), la Tramec tenta la fuga e, spinta da capitan Tomassini, tocca il suo massimo vantaggio (59-51), quasi dimezzato dalla bomba di Martini (59-54 al 30’). Nell’ultimo quarto è di nuovo grande equilibrio, con Cento mai realmente in grado di scrollarsi di dosso i toscani, che con Utomi e Medford arrivano a toccare il -1 (66-65) a meno di tre minuti dal termine. Poi, sale in cattedra Tomassini, che prende per mano i suoi e li conduce all’ennesima vittoria, stroncando da oltre l’arco i sogni di Chiusi, soffocata dalle bombe del capitano centese. Trionfa la Benedetto, 74-65.

Giovanni Poggi