La Tramec si regala un playoff con Bologna

CREMONA

Grande prova della Tramec Cento, che conquista la vittoria sul campo della Vanoli Cremona al termine di un match che l’ha vista sempre in controllo e coglie così il primo successo nel Girone Giallo.

Una vittoria che ’regala’ ai biancorossi l’accoppiamento con la Fortitudo Bologna nei playoff, una sfida pericolosa se come pare la Effe aggiungerà il talento di Adrian Banks all’attuale roster allenato da Dalmonte. E non è tutto, perchè il grande timore in casa biancorossa, ne parliamo a parte attraverso le parole di coach Mecacci, è che si sia infortunato nuovamente Toscano, che proprio ieri rientrava dopo uno stop di diverse settimane.

La gara. Cento vuole mettere subito le cose in chiara e nei primi minuti di match ci pensa Moreno a mettere in difficoltà la difesa dei padroni di casa. La Vanoli sembra sorpresa dalla partenza sprint dei ragazzi di Mecacci che giocano una pallacanestro molto efficace e fluida, con Archie che trova dalla distanza la tripla del 3-13.

Cremona reagisce immediatamente, anche se coach Cavina gestisce le energie e le rotazioni ed era comunque privo di Denegri. La Vanoli si riesce a riportare subito sul -3 spinta dai canestri di Alibegovic (10-13). Ma è sempre a Tramec ad avere il controllo del match e ad andare di nuovo avanti di 10. Nel secondo quarto la gara non cambia, sono sempre i ragazzi di Mecacci a tenere l’inerzia del match con Tomassini che guida l’attacco di Cento nel secondo quarto. Il vantaggio non si dilata perché Cremona alza l’intensità in difesa ma non riesce a rosicchiare punti sul 21-32.

La Vanoli ci prova ancora a rientrare nel match, ma la Tramec gioca una gara di grande attenzione spinta da un’ottima prova al tiro di Archie ma soprattutto da una difesa che sembra non voler concedere occasioni ai padroni di casa per provare a rientrare nel match.

Nel finale del secondo quarto, Tomassini e compagni provano a sprintare ancora una volta e riescono di nuovo ad allungare il vantaggio arrivando all’intervallo lungo sul 24-39. Nel terzo quarto però arriva la reazione della squadra di casa. La Vanoli sembra trovare ritmo in attacco con il contributo anche della panchina mentre Cento sembra pagare un po’ di stanchezza e la Valli riesce a ricucire lo strappo arrivato sul -6 (46-52), prima del 48-54 con cui le due squadre vanno agli ultimi 10 minuti. La Tramec però questa volta non è in vena di regali, reagisce al forcing dei padroni di casa e porta a casa un successo che aumenta l’autostima ma getta molte preoccupazioni in vista dei playoff, per l’infortunio di Toscano e per l’accoppiamento contro Bologna, decisamente pericoloso.