La vigilia del turno infrasettimanale

Sono giorni convulsi per la squadra di Oddo, che nonostante tutto deve necessariamente trovare la massima concentrazione in vista del turno infrasettimanale col Frosinone. Con ogni probabilità il tecnico pescarese dovrà fare i conti le assenze di Alfonso, Varnier e Valzania, tutti usciti anzitempo al Ferraris in seguito ad infortuni di non poco conto. Tra i pali si deve decidere se confermare Brazao, apparso quantomeno insicuro ma comunque designato secondo portiere della Spal. L’alternativa è Pomini, che non gioca una gara ufficiale da una vita. Più semplice trovare soluzioni in difesa, dove potrebbe rientrare Peda. E comunque ci sono pure Arena, Meccariello e Dalle Mura a giocarsi i tre posti. Sulle fasce dovrebbe toccare a Dickmann e Tripaldelli, con ballottaggio tra Zanellato e Murgia per affiancare Prati in linea mediana. Non si attendono sorprese in attacco, dove La Mantia e Moncini saranno ancora assistiti da Nainggolan.

ARBITRO. La gara del Mazza sarà diretta da Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia. Il fischietto toscano ha diretto la Spal una sola volta nel corso della propria carriera, peraltro questa stagione in occasione della sconfitta casalinga della squadra di De Rossi contro il Benevento (1-2 con gol di Esposito in avvio e rimonta dei sanniti nel finale, dopo il cartellino rosso rimediato da Peda). L’arbitro Meraviglia sarà coadiuvato dagli assistenti Vono e Cortese, dal quarto uomo Calzavara, dal Var Manganiello e dall’Avar Paganessi.

PREVENDITA. La vendita libera dei biglietti prosegue sia online che presso i punti vendita abilitati. Domani dalle 16,30 alle 21,15 inoltre saranno aperte le biglietterie dello stadio Mazza con una maggiorazione di 5 euro. Il giorno gara i biglietti per i settori di tribuna e curva Est saranno acquistabili presso la biglietteria situata in corso Piave angolo via Ortigara, mentre i tagliandi per i settori di curva Ovest e gradinata saranno acquistabili presso la biglietteria situata in via Cassoli.

