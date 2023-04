La Vis Rosa va ai quarti di finale

Dopo la bella prestazione casalinga della scorsa settimana al Palapalestre, gli Istituti Polesani Vis Rosa si riconfermano in trasferta al Palareggiani di Castelfranco Emilia portando la serie 2-0 e mettono così in archivio gli ottavi dei playoff. Convincente prestazione per la formazione di coach Frignani, che supera anche in gara due degli ottavi di playoff Castelfranco. Una gara che se non affrontata con la giusta concentrazione, anche con il + 15 da difendere, poteva nascondere molte insidie, è infatti Castelfranco ad iniziare subito forte, in difesa costringendo l’attacco estense a tiri forzati e diverse palle perse. Cavallieri

e Senn prendono per mano le compagne trovando buoni tiri piazzati, 6-0 dopo i primi 4 minuti. Serve ancora un minuto per sbloccare il punteggio delle rosa azzurre, quando Dentamaro dal pitturato in sospensione trova i primi due punti e successivamente le triple di Salvadego e Zanatta per riportare il punteggio in perfetta parità: 8-8. In avvio del secondo parziale è ancora Castelfranco a piazzare un mini break con La Morgia e Ronchetti, al 14’ è 14-8, d’obbligo il time out per coach Frignani. Al rientro subito Berra insacca da oltre l’arco dei 6,75 per il -3. Seppur con qualche piccola sbavatura la difesa costringe le

bianco verdi a soluzioni forzate, Perfetto con il 2 + 1 e Loiacono sotto le plance per impattare 18 pari a 2’05, successivamente Salvadego e Zanatta per il primo sorpasso della partita. 20-22

alla pausa lunga. Bene l’avvio di ripresa per gli Istituti Polesani Vis Rosa che trovano subito l’allungo con Perfetto, Salvadego al 26’ con 2 su 2 dalla lunetta per il 27-22, in attacco la palla si muove bene, le nostre ragazze sono brave a trovare ed alternare buoni tiri dal pitturato e tiri dalla distanza, + 6 alla fine della terza frazione, 36-30.

Il massimo vantaggio arriva al 36’ ancora con gioco a due Zanatta Loiacono, il tabellone ora segna un + 14 per le estensi. Partita a quel punto in ghiaccio per le ragazze vissine, che negli ultimi istanti della partita abbassano un pochino i ritmi, badando a controllare gioco e vantaggio. Termina la gara con la vittoria degli Istituti Polesani Vis Rosa con il punteggio di 50-41.